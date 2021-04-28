У пари народився первісток / фото instagram.com/dasha_khlystun_
Дружина головного героя 10-го сезону українського шоу "Холостяк" Макса Михайлюка Даша Хлистун народила первістка.
Читайте такожЕкс-"холостяк" Макс Михайлюк вперше стане батьком (фото)У подружжя народилася дівчинка. Про це Даша повідомила в Instagram stories, опублікувавши фото, на якому зображена крихітна рука немовляти.
"Тепер я точно знаю, що таке щастя", — написала новоспечена мама.
Раніше екс-холостяк і його дружина говорили, що хочуть назвати доньку Аріаною. Планована дата народження була 21 квітня.
У пари народився первісток / фото instagram.com/dasha_khlystun_
Що відомо про стосунки Михайлюка та Хлистун
- Учасник 10 сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк після закінчення проекту почав стосунки з гімнасткою Дашею Ульяновою. Та пара розійшлася через зраду "холостяка" з іншою учасницею реаліті.
- Понад півроку тому стало відомо, що Михайлюк зустрічається з моделлю Дашею Хлистун.
- Згодом, подейкують, пара таємно одружилася. Крім того, вони публічно заявляли про вагітність Хлистун.
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