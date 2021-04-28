У пари народився первісток / фото instagram.com/dasha_khlystun_

Дружина головного героя 10-го сезону українського шоу "Холостяк" Макса Михайлюка Даша Хлистун народила первістка.

Читайте такожЕкс-"холостяк" Макс Михайлюк вперше стане батьком (фото)У подружжя народилася дівчинка. Про це Даша повідомила в Instagram stories, опублікувавши фото, на якому зображена крихітна рука немовляти.

"Тепер я точно знаю, що таке щастя", — написала новоспечена мама.

Раніше екс-холостяк і його дружина говорили, що хочуть назвати доньку Аріаною. Планована дата народження була 21 квітня.

У пари народився первісток / фото instagram.com/dasha_khlystun_

Що відомо про стосунки Михайлюка та Хлистун

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Автор: Ольга Робейко