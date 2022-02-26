Зазвичай британська королівська родина дотримується нейтралітету у політичних питання.

Королівська родина Великобританії рідко дає коментарі на політичні теми. Однак, порушити мовчання вирішили принц Вільям та його дружина Кейт Міддлтон.

У Twitter вони висловили підтримку народуі та президенту України на тлі війни з Росією.

"У жовтні 2020-го ми мали честь зустрітися з президентом Зеленським та першою леді і дізнатися про їхню надію та оптимізм щодо майбутнього України. Сьогодні ми - разом із президентом та всіма людьми України, які хоробро б'ються за це майбутнє", - сказали герцоги Кембриджські.

Вони підписалися "В та К", що означає, що це послання безпосередньо від них.

Перед цим Україну підтримали принц Гаррі та його дружина Меган Маркл, які склали з себе обов'язки членів королівської сім'ї.