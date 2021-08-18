Кондратюк відпочиває в США / instagram.com/kondratiuk_official
Музичний продюсер Ігор Кондратюк опублікував в Instagram пост, в якому розповів, що під час урагану в США на його машину впало дерево.
Так, шоумен зараз відпочиває в Темпі (Арізона). За його словами, 17 серпня в цьому регіоні був сильний ураган.
"Дуже сильний, я такого в своїй біографії не пам'ятаю. Біля готелю, де ми живемо, цей шторм призвів лише до одного інциденту: дерево впало на автомобіль. Але це було моє орендне авто! На щастя, автомобіль не постраждав. І застрахованим він був по повній... А я ще вчора радів, що поставив машину в тінь", - написав Кондратюк.
На машину впало дерево / instagram.com/kondratiuk_official
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