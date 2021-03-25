Заяву Меган Маркл і принца Гаррі про таємний розпис за три дні до офіційної церемонії одруження, яку вона зробила під час інтерв'ю з телеведучою Опрою Вінфрі, назвали брехнею.
Читайте такожМеган Маркл розповіла про таємне вінчання з принцом Гаррі"Свідоцтво про весілля Меган Маркл і принца Гаррі доводить, що пара не одружилася за три дні до Віндзорської церемонії", - йдеться в повідомленні The Sun, передає 112ua.
Так, реєстраційне бюро Великобританії надало свідоцтво про укладення шлюбу герцогів Сассекських, що викрило подружжя у брехні. Меган Маркл стверджувала в інтерв'ю з Вінфрі, що вони з принцом Гаррі таємно одружилися на задньому дворі будинку за три дні до офіційного торжества.
Однак, згідно з документом, вони стали законними чоловіком і дружиною 19 травня 2018 року не таємно у дворі будинку, а публічно у Віндзорському замку.
Експерти вважають, що Меган Маркл неправильно висловилася, і їхнє "таємне весілля", під час якого вони з принцом Гаррі обмінялися клятвами в присутності архієпископа Кентерберійського, була репетицією перед справжньою церемонією.
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