Згідно з документом, вони стали законними чоловіком і дружиною 19 травня 2018 року не таємно у дворі будинку, а публічно у Віндзорському замку.

Заяву Меган Маркл і принца Гаррі про таємний розпис за три дні до офіційної церемонії одруження, яку вона зробила під час інтерв'ю з телеведучою Опрою Вінфрі, назвали брехнею.

Читайте такожМеган Маркл розповіла про таємне вінчання з принцом Гаррі"Свідоцтво про весілля Меган Маркл і принца Гаррі доводить, що пара не одружилася за три дні до Віндзорської церемонії", - йдеться в повідомленні The Sun, передає 112ua.

Так, реєстраційне бюро Великобританії надало свідоцтво про укладення шлюбу герцогів Сассекських, що викрило подружжя у брехні. Меган Маркл стверджувала в інтерв'ю з Вінфрі, що вони з принцом Гаррі таємно одружилися на задньому дворі будинку за три дні до офіційного торжества.

Однак, згідно з документом, вони стали законними чоловіком і дружиною 19 травня 2018 року не таємно у дворі будинку, а публічно у Віндзорському замку.

Експерти вважають, що Меган Маркл неправильно висловилася, і їхнє "таємне весілля", під час якого вони з принцом Гаррі обмінялися клятвами в присутності архієпископа Кентерберійського, була репетицією перед справжньою церемонією.

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Автор: Ірина Погоріла