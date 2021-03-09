Гаррі розповів, що перед тим, як оголосити світу про складання королівських обов'язків, тричі зв'язувався з Єлизаветою II і двічі розмовляв з принцом Чарльзом.

Крім расизму і булінгу принц Гаррі і герцогиня Меган торкнулися в своєму інтерв'ю ведучій Опрі Вінфрі теми особистих відносин з членами королівської родини.

Читайте такожМеган Маркл розповіла про таємне вінчання з принцом ГарріПринц Гаррі розповів, що перед тим, як оголосити світу про складання королівських обов'язків, він тричі телефонував Єлизаветі II і двічі розмовляв з принцом Чарльзом. Потім принц Чарльз припинив відповідати на його дзвінки і попросив викласти всі питання в письмовому вигляді. Зараз їхні стосунки стали кращими, вони спілкуються, і їм є над чим попрацювати.

"Я відчуваю себе розчарованим, тому що він пережив щось подібне. Він знає, що таке біль. Арчі - його онук... Я завжди буду любити його. Я зроблю одним зі своїх пріоритетів зцілення відносин", - сказав Гаррі в інтерв'ю.

Також принц поскаржився, що сім'я повністю позбавила його фінансового забезпечення. У нього є лише те, що йому залишила у спадок мама Діана. "Думаю, моя мама передбачала це. І під час цього процесу я відчув присутність мами", - зазначив Гаррі. Він також додав, що впевнений, принцесі Діані таке їхнє рішення не сподобалося б, але вона б підтримала сина, передає ТСН.

"Я думаю, вона була б дуже розсерджена тим, як все це обернулося, і засмучена, але в кінцевому підсумку все, чого вона хотіла б - це щоб ми були щасливі", - підсумував принц.

Також в інтерв'ю Гаррі заявив, що дуже любить свого старшого брата Вільяма, сказав, що разом вони пройшли через пекло, але вони просто пішли різними шляхами.

Багато хто пам'ятає інтерв'ю Сассексів після заручин, вони говорили, що готові служити королівській родині і британському народу. І головна причина припинення виконання королівських обов'язків - відсутність підтримки з боку преси і королівської сім'ї як інституту. Якби у них була ця підтримка, вони б продовжили виконувати свої обов'язки. Принаймні, саме так вони стверджують.

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Автор: УНІАН