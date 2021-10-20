Злата Огнєвіч була в шоці від правди та зізналася, що не зможе пробачити зраду.

Українська співачка і головна учасниця шоу "Холостячка-2" Злата Огнєвіч дізналася, чи чесні з нею претенденти на її серце. Чоловіків перевірили на поліграфі, результати були приголомшливими.

Анонс до нового випуску шоу "Холостячка-2" Огнєвіч показала в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Судячи з реакції співачки, результати перевірки на поліграфі їй не сподобалися. Учасникам проекту ставили провокаційні запитання. Виявилося, серед претендентів на серце Огневич є одружені, любителі групових ласк і навіть ті, у кого вже був інтим на проекті.

Огнєвіч сильно здивувала така інформація. Вона зазначила, що не пробачить зраду і нові факти повністю поміняють її ставлення до деяких учасників "Холостячки-2".

Читайте також"У фіналі - стриптиз": Злату Огнєвіч жорстко розкритикували за "будуарний" танецьПравда, яку викрили на поліграфі, здивували навіть самих чоловіків. Виявилося, деякі учасники приховували інформацію про себе, обманюючи Огнєвіч і своїх конкурентів. Хто саме виявився одруженим і у кого був інтим - покажуть у новому випуску проекту.

Нагадаємо, у п'ятому випуску "Холостячки-2" один з учасників зі скандалом покинув шоу. "Я бачу твою пристрасть до роботи. І я б не хотіла тебе попросити пожертвувати нею заради мене. Тому я з тобою прощаюся", - сказала Огнєвіч претенденту на своє серце.

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Автор: Віолетта Орлова