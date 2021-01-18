Білик була на прийомі у Лукашенка / instagram.com/bilyk_iryna

Українські співачки Ірина Білик та Еліна Іващенко їздили на новорічний прийом до президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Читайте такожУ Джастіна Тімберлейка народився син

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Фонду культурної солідарності Білорусі.

У суботу, 16 січня, співачки виступили в Палаці Незалежності. Вечір пройшов у стилі "Вечорів на хуторі біля Диканьки".

Під час концерту самопроголошений президент Білорусі вручив ордени, медалі та подяки державним діячам, артистам і співробітникам ЗМІ.

Варто відзначити, що Білик є народною артисткою України, а Іващенко була переможницею в таких шоу, як "Голос. Діти" і "X-Фактор".

Співачки виступили на новорічному прийомі / facebook.com/bcsfbel

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН