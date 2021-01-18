Лукашенко влаштовував новорічний прийом.

Українські співачки Ірина Білик та Еліна Іващенко їздили на новорічний прийом до президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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Про це повідомляється на Facebook-сторінці Фонду культурної солідарності Білорусі.

У суботу, 16 січня, співачки виступили в Палаці Незалежності. Вечір пройшов у стилі "Вечорів на хуторі біля Диканьки".

Під час концерту самопроголошений президент Білорусі вручив ордени, медалі та подяки державним діячам, артистам і співробітникам ЗМІ.

Варто відзначити, що Білик є народною артисткою України, а Іващенко була переможницею в таких шоу, як "Голос. Діти" і "X-Фактор".

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Автор: УНІАН