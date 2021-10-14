Поп-співачка спантеличила своїх шанувальників.

Українська співачка Ірина Білик цього року розлучилася з російським режисером Асланом Ахмадовим. Точна причина розлучення невідома, проте їм вдалося зберегти дружні стосунки. Колишнє подружжя займається вихованням п'ятирічного сина Табріза, якого народила сурогатна мати.

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Ірина Білик та Сергій Мироненко позували посеред поля біля шикарного автомобіля. Співачка для кадру обрала вишукане чорне вбрання, а чоловік постав у джинсах, піджаку і білій сорочці. У доповненні образу стильний головний убір.

Відзначимо, що 37-річний Сергій Мироненко – український співак і учасник безлічі талант-шоу. Він наприкінці вересня записав дуетний сингл з Іриною Білик.

Крім того, режисером кліпу на пісню "Отпусти" став Аслан Ахмадов. Зйомки проходили в Києві.

"Ну що Сергію, скоро наші спільні концерти по Україні. Що будемо співати?"-, підписала Білик.

"Яка романтика", "Зірка", "Супер", "Як же красиво", "У вашому виконанні будь — яка пісня хороша", "Чудові", - відзначили користувачі мережі.

Ірина Білик: творчість і особисте життя

Ірина Білик народилася 6-го квітня 1970 року в Києві. Вона з раннього дитинства мріяла про велику сцену. Її співоча кар'єра почалася в 1989 році, вона брала участь у фестивалі "Червона рута". Ірина Білик - щаслива мама двох синів. Народна артистка України часто ділиться знімками своїх спадкоємців.

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Автор: Каролина Гайдук