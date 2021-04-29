За словами виконавиці, вона сама стала ініціатором розлучення.

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Ірина Білик приголомшила шанувальників новиною про особисте життя - вона розлучається з чоловіком Асланом Ахмадовим.

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Причина такого рішення - вони рідко бачилися з чоловіком. За словами зірки, ініціатором розлучення стала вона.

"Ми з Асланом розлучаємося. Ініціатором була я, а що робити – Аслан не приїжджав до нас (із сином, - УНІАН.). Хоча я його люблю, він мене любить. "Вона Зірочка моя, вона одинокая" - якось так...", - поділилася співачка й розплакалася.

Що відомо про Ірину Білик

Ірина Білик - українська співачка, заслужена та народна артистка України.

У 1990 році випустила перший альбом "Кувала зозуля".

Знаменитість у шлюбі з фотографом Асланом Ахмадовим. У пари народився син Тебріз у 2015 році.

Серед колишніх чоловіків знаменитості - продюсер Юрій Нікітін, модель Андрій Оверчук, хореограф Дмитро Коляденко та Дмитро Дікусар.

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Автор: Ольга Робейко