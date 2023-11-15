Гумористка засуджує тих персонажів, які говорять про втому, не знаючи, що відбувається на передовій.

Українська гумористка й акторка Ірина Сопонару вибухнула емоціями через українців, які стомилися від війни.

У прес-службі телеканалу ТЕТ повідомили, що вся творча діяльність знаменитості зараз присвячена допомозі українським військовим. Жінка стала тренеркою спецсезону "Ліга Сміху. Волонтерський десант 2", де учасники змагаються за право постачати пікапи нашим хлопцям на фронт.

У серіалі "Волонтери" на телеканалі ТЕТ Ірина з командою надихає людей на добрі справи для України та її захисників. На благодійних концертах "Жіночого Кварталу" вона збирає на техніку для української розвідки.

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"Коли я чую, що всі втомилися, мене це дуже обурює. Серйозно? Ви втомилися? Скажіть це людям на передку", – заявила Ірина Сопонару.

Ірина звернулася до українських військових та нагадала, що на них всі дуже чекають удома та дбають про те, щоб вони відчували підтримку та допомогу українців.

"Донатимо із задоволенням. Тому дякую вам за вашу важку працю", – сказала Ірина Сопонару та додала, що готова після закінчення війни всіх "заобіймати" до хрусту в ребрах.

Що відомо про Ірину Сопонару

Ірина Сопонару - українська акторка, модель, комік. Жінка виступала в театральній студії Театру "Чорний Квадрат" в місті Києві. Вона була учасницею команди КВК "Вінницькі перці".

Ірина є акторкою скетч-комедії "Країна У", де зіграла полтавську дівчину Ярину.

З 2018 року була акторкою гумористичних шоу "Жіночий квартал", "Ігри приколів" та грала у складі команди "Вінницькі" в "Лізі Сміху".

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