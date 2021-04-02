Українські прикордонники вже готові до зустрічі із зіркою стендапу: за інформацією з відкритих джерел, Іван Абрамов відвідував Крим.

Українські прикордонники готові "зустріти" належним чином популярного російського стендап-коміка Івана Абрамова, який відвідував Крим.

Абрамов - колишній КВНщик, комік, музикант і учасник шоу "Stand Up". У травні цього року в нього заплановано чотири концерти в Україні - у Харкові, Дніпрі, Києві та Одесі.

У зв'язку з цим представництво президента України у Криму і Севастополі звернулося до Державної прикордонної служби та СБУ, адже раніше Абармов відвідував окупований Крим, можливо, в обхід українського законодавства.

"Абрамов в серпні 2019 незаконно відвідував тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим, порушуючи чинний порядок перетину адміністративного кордону з тимчасово окупованим півостровом... У відкритих джерелах інформації є відомості про сольний концерт Івана Абрамова в м. Сімферополі, який відбувся 11 серпня 2019 року", - зазначили в представництві напередодні.

Сьогодні прес-секретар ДПСУ Андрій Демченко розповів "Українській правді", що прикордонники отримали інформацію про Абрамова.

"Всі порушники, які незаконно відвідують окуповані території, будуть притягуватися до відповідальності. Роботу з їх встановлення Державна прикордонна служба спільно з іншими органами веде постійно. Ми вдячні всім, хто допомагає викривати таких осіб. Інформацію від Представництва президента щодо цього громадянина ми отримали, наведені факти ми врахуємо під час заходів прикордонного контролю, коли ця особа спробує перетнути державний кордон України на в'їзді", - повідомив Демченко.

Читайте такожНазвано причину самогубства стендап-коміка ШаляпінаВін підтвердив, що у ДПСУ вже є відомості щодо можливого порушення коміком порядку в'їзду на тимчасово окуповані території, проте пояснив, що розкривати дані, які є у прикордонників, не може: часто порушники, розуміючи, що понесуть відповідальність, намагаються прибрати всі докази з відкритого доступу.

У СБУ своєю чергою пообіцяли повідомити подробиці згодом.

"З моменту надходження в СБУ дане звернення буде опрацьовано у встановлені законом спосіб і термін. У частині, за яку відповідає СБУ. Деталі будуть оприлюднені за фактом", - заявили у службі.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Комолова