Вона пережила насильство ще в підлітковому віці.

Зірка фільму "Місія нездійсненна", французька актриса Емманюель Беар вперше поділилася психологічно важкою історією зі свого життя. Вона відверто розповіла, що в період з 10 до 14 років неодноразово піддавалася сексуальному насильству з боку родича.

Тоді дівчина побоялася розповідати про це батькам, тому вони ніяк не могли вплинути на ситуацію. Але одного разу про це дізналася її бабуся, яка і врятувала її.

Відомо, що на прес-конференції в Парижі Беар презентувала свій фільм "Така гучна тиша", який розповідає про жертв інцесту. Актриса зізнається, що досі тримала б цей біль у собі, проте приклади інших жінок надихнули її відкритися публіці.

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Крім того, під час презентації Емманюель емоційно звернулася до свого ґвалтівника:

"Оскільки мій батько, моя мати та мої друзі нічого не помітили, ви могли це зробити ще раз, і ви робили це протягом чотирьох років".

Чим відома Емманюель Беар

У Емманюель Беар багата фільмографія. Вона знімалася в таких стрічках як "Місія нездійсненна", "8 жінок", "Пасажири ночі", "Побачення з ангелом", "Дон Жуан" та інших.

Беар двічі була заміжня, проте два шлюби опинилися невдалими. Першим її чоловіком був Даніель Отей, другим - Майкл Коен. Відомо, що актриса в другому шлюбі усиновила дитину.

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