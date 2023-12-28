Вона може позбутися паспорта, який тільки отримала.

Співачку родом з Черкас Анну Асті, яка останні роки живе і працює в країні-агресор, хочуть позбавити громадянства Росії.

Після виступу на скандальній "голій вечірці" Насті Івлєєвої Асті може поплатитися. Міністерство внутрішніх справ Росії вже почало перевірку проти співачки.

За даними росЗМІ, зрадниця може позбутися російського паспорта, який зовсім недавно отримала.

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Варто відзначити, Асті ще до повномасштабної війни поїхала в РФ. Там вона будує свою музичну кар'єру, а також відкрила бізнес. Відомо, що на початку великої війни Анна перебувала в Україні. Кілька днів вона ховалася в бомбосховищі зі своїми рідними від російський ракет.

Однак незабаром її чоловік-росіянин наполіг на тому, щоб вони повернулися в РФ. Незважаючи на все, Асті продовжила там виступати і заробляти криваві рублі.

"Гола вечірка" Івлєєвої - що відомо

Нещодавно Настя Івлєєва влаштувала в Москві "голу вечірку", на яку покликала відомих путіністів - Миколу Баскова, Анну Асті, Діму Білана, Лоліту та інших.

Вони буквально влаштували шабаш в той час, як окупанти вбивають українців.

Варто відзначити, що карма вже почала наздоганяти росіян. Наприклад, Івлєєву можуть посадити за ґрати до п'яти років. Також відомо, що у неї в офісі вже пройшли обшуки. Після цього дівчина вирішила натиснути на жалість і показати свої крокодилячі сльози.

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