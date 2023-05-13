Він привітав сина рядками з пісні групи "Океан Ельзи".

Російський актор Кирило Сафонов, який здобув популярність після виконання головної ролі в серіалі "Тетянин день", привітав свого сина з днем народження.

У соціальній мережі Instagram він опублікував пост, який супроводив рядками з пісні українського гурту "Океан Ельзи" - "Я так хочу".

"Я так млію за тобою,

Відео дня

як ніколи ніхто не млів.

Так все дивлюсь за тобою,

що й не мушу казати слів.

Так сумую за тобою,

як за волею в клітці птах.

І чекаю, і не знаю,

чи ж то правда в твоїх очах",- написав Сафонов під постом.

Що пишуть користувачі мережі

Шанувальники актора з України подякували йому за підтримку нашої країни:

"Як приємно читати вірш нашою солов'їною мовою"

"Вау, як круто. Дякую за підтримку"

"Щиро дякую. До сліз"

"Не дарма ми фанатіли від ваших серіалів"

"Ви як актор подобалися з самого початку, а тепер ще більше"

"Спасибі за ваші розум, обізнаність, адекватність, людяність. Світлі люди особливо помітні в темні часи"

Кирила Сафонова не пустили в Україну

У 2017 році актор намагався потрапити в Україну, проте його затримали в аеропорту Одесу. Оскільки його не випустили з будівлі, йому довелося чекати на свій рейс назад додому. Тоді Сафонов сказав, що любить Україну і йому дуже шкода, що так вийшло.

Про повномасштабне російське вторгнення Сафонов мовчить. Лише одного разу він опублікував відео балету "Лебедине озеро", яке стало символом кінця Радянського союзу. Цей балет асоціюється не тільки з з відходом правителя, а й з розпадом всієї тоталітарної імперії.

Відзначимо, що артист вже давно живе на дві країни: в Росії і в Ізраїлі.

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