За його словами, в Росії зробити це не так вже й просто.

Відомий російський шоумен Олександр Шпак заявив, що хоче відректися від свого громадянства, але не може цього зробити, тому що влада РФ заважає йому.

На своїй сторінці в Instagram він розповів, що у нього є багато адміністративних порушень, а також він відкрито висловлює підтримку українському народу і засуджує злочинний режим Кремля.

Крім того, щоб позбутися російського паспорта і змінити громадянство, йому потрібно відвідати певні відомства і подати купу документів. А без особистої присутності в РФ він не може цього зробити.

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"Люди, які залишили країну, не можуть вийти з громадянства, тому що пакет документів, який ввели, отримати нереально. Там є два документи, які неможливо отримати ніяк, крім особистої явки. Отримати ці папірці можна через сайт держпослуг, який заблокований на території інших держав. І це не проблема країн, так Росія захищає себе", – сказав Шпак.

Він заявив, що хоче, щоб в РФ спростили процедуру зміни громадянства. Тоді він зміг би з легкістю це зробити. Відомо, що він вже створив необхідну петицію.

Крім того, Шпак перейшов на українську мову. Деякі свої пости в Instagram він підписує українською.

Нагадаємо, раніше Олександр Шпак їдко потролив Путіна. У росіян тільки диктатор молодшає, пожартував блогер.

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