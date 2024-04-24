Український актор Артур Логай, який зіграв головну роль у серіалі "Моя улюблена Страшко" і в "У неділю рано зілля копала", потрапив до лікарні. На своїй сторінці в Instagram він розповів, що у нього струс мозку.

"Ніч у мене була яскравою, як спалах. Слава Богу, живий і цілий. Ну, майже цілий. Зараз я в лікарні. Це найкринжевіша ситуація, яка зі мною колись відбувалася", - поділився актор.

Логай додав, що виною всьому бетонний стовп, об який він, ймовірно, вдарився головою.

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"Можна зізнатися, що вперше в житті мене вирубали. Але я звик шукати в усьому плюси, тож тішить, що за весь цей час вирубати мене зміг тільки бетонний стовп, і то не одразу", - додав Артур.

Зараз йому вже значно краще. Він уже повернувся до звичного способу життя та перебуває вдома.

Чим відомий Артур Логай

Артур дебютував у кіно 2018 року роллю чаклуна в містичному телесеріалі "Чаклунки". Також у його фільмографії є роботи в таких серіалах, як "Коп з минулого", "Великі Вуйки", "Спіймати Кайдаша" та інші.

У 2021 році він узяв участь у шоу "Танці з зірками" і виграв.

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