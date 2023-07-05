За словами Олійника, це було дивно.

Український співак, екс-учасник дуету "ДіО фільми" Вадим Олійник у розмові зі Славою Дьоміним згадав, як російський артист-путініст Філіп Кіркоров натякав йому на стосунки.

Це сталося ще в далекому 2014 році на "Новій хвилі" в Юрмалі. Як зізнався Олійник, Кіркоров запитував у нього, чому він постійно ходить з дівчатами.

"Я сказав: "Тому що мені подобаються дівчата", - прокоментував Олійник.

Однак на таких питаннях путініст не зупинився. Він зробив Вадиму несподіваний подарунок.

"Було дуже дивно, що він подарував мені велосипед. На ньому навіть було написано "Вадим Олійник "ДіА фільми". Саме з буквою "А", а не "О"", - каже Вадим.

Крім того, щоб розвіяти всі чутки про свою бісексуальність, Олійник сказав, що він "натурал до кісток" і був у стосунках лише з дівчатами. Зараз його серце теж зайняте.

Чим відомий Вадим Олійник

Вадим Олійник - український співак і ведучий. Він разом з Дантесом переміг на "Фабриці зірок-2", після чого вони виступали в дуеті "ДіО фільми". Їхнім продюсером була Наталія Могилевська.

У 2015 році дует розпався, кожен з учасників пішов у сольне плавання. У 2016 році Олійник був номінантом "Прорив року" премії M1 Music Awards.

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