Дівчина отримала титул леді.

Українська співачка Jerry Heil розповіла в Instagram, що вона стала щасливою володаркою землі в Шотландії. У зв'язку з цим дівчина отримала титул леді.

Відомо, що дівчині подарували цю землю. Але ім'я того, хто зробив їй такий сюрприз вона не назвала.

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"Сьогодні перед вами леді Яна Олександрівна Шемаєва. Власниця 30 кв. см землі в Шотландії. Можливо, посаджу там буряк і буду приїжджати полоти на канікулах. Тепер я офіційно леді, і прошу називати мене тільки так", - написала Jerry Heil.

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Автор: Діана Могилєвич