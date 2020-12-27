Співачка показала нове фото.

Українська співачка Jerry Heil опублікувала в Instagram пікантний знімок.

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На фото вона позує в рожевій блузі вільного крою, прикрашеної поясом на талії. Також вона одягла рожеві трусики з рюшами. Цікаво, що зірка продовжує експериментувати зі своєю зачіскою. Цього разу вона одягла перуку з кучерявими локонами.

Варто відзначити, що Jerry Heil написала під фото, що розшукується її попа. І якщо хтось із шанувальників її зустрічав, то щоб передав їй, що вона чекає на неї вже 25 років. Зірка жартома написала про те, що вже навіть подала анкету в програму "Жди меня".

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Автор: Діана Могилєвич