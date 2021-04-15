Михайло Ясинський, генеральний продюсер Олі Полякової і компанії Secret Service Entertainment Agency, герой нового випуску YouTube-шоу "Слава+".

В інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну розповів, чому Jerry Heil відмовилася від продюсерських контрактів і навіщо летить в США.

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"Ще в 2019-му році Jerry Heil їздила в рідний Васильків на маршрутці, а сьогодні у неї - рекламні контракти з великими брендами і величезна фан-база. Вона повинна пережити той успіх, який до неї прийшов, а він прийшов несподівано і дуже швидко, — розповідає в інтерв'ю Ясинський. - Одного разу я посадив її в кабінеті разом з Аланом Бадоєвим і сказав: Якщо хочеш, ми будемо тобою займатися, весь ресурс агентства Secret Service Entertainment Agency в твоєму розпорядженні. Вона задала ряд питань про те, як буде влаштовано цю співпрацю, але в підсумку відмовилася: "я хочу сама". І це мегакруто", — коментує успіх співачки продюсер.

Також Ясинський зазначив, що Jerry Heil зараз переживає дуже цікавий період свого життя: прощається зі старим і шукає себе нову. Продюсер вважає, що вона складає пісні українською по-новому, так, як ніхто в Україні цього не робив.

"Вона дорослішає і розвивається швидше, ніж змінюється соціум навколо. Тому ми прийняли рішення, що Jerry Heil відправиться в США на навчання в Берклі на композиторське відділення, побувати в тому середовищі з музикантами, композиторами, продюсерами, сонграйтерами. Я хочу, щоб вона поварилася там і або повернулася з чимось новим, або, можливо, там і залишилася. Тому що Jerry Heil - людина унікального обдарування, яка може домогтися успіху набагато більшого, ніж ми можемо собі уявити", — підсумував Михайло Ясинський.

Нагадаємо, що 9 квітня Jerry Heil випустила новий альбом "Особисте". У ньому вона експериментує з інтимною лірикою в стилі "melodramatic popular song", заснованої на історіях з власного досвіду.

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Автор: Діана Могилєвич