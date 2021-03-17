Співачка втратила голос через стан з ментальним здоров'ям.

Українська співачка Jerry Heil розповіла в Instagram, що втратила голос.

За її словами, з фізичним здоров'ям у неї все добре, а ось з ментальним - ні. Такий її стан і викликав втрату голосу.

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"Я зробила помилку, тримала все в собі. Спочатку стиснуло шию і горло, а через кілька днів голос сказав: "я відійду, а ти подумай над своєю поведінкою". Все, що поки можу - нюхати анісове масло і просити вас не повторювати це в домашніх умовах", – поділилася Jerry Heil.

Також вона додала, що звернулася за допомогою до психолога. Артистка закликала фанатів вчитися виговорюватися. Тому що замовчування може загрожувати низкою проблем.

"Батьки вчили бути милими до інших, але чомусь не до себе. І ось факт: замовчування – це не про доброту до ближнього, а твоє лукавство від бажання бути хорошим для всіх. Яке завжди вилазить боком. Або горлом", - підкреслила виконавиця.

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Автор: Діана Могилєвич