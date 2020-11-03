Співачка показала фото / instagram.com/thejerryheil
Українська співачка Jerry Heil опублікувала в Instagram нові фотографії.
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На них дівчина постала в білому світшоті, курточці в червоно-синю клітку і ботфортах на підборах. Цікаво, що молода зірка позувала на червоному дивані. При цьому вона приймала досить дивні пози.
Варто відзначити, що Jerry Heil знялася в новій фотосесії з новою зачіскою. Нещодавно вона вирішила поголитися налисо.
"Космос, прийом", "Мені подобається", "Просто бомба", - написали фанати.
Співачка показала фото / instagram.com/thejerryheil
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