Співачка показала нові фото.

Українська співачка Jerry Heil опублікувала в Instagram нові фотографії.

Читайте такожСпівачка Jerry Heil пообіцяла поголитися налисо, якщо не схудне за два тижні (фото)

На них дівчина постала в білому світшоті, курточці в червоно-синю клітку і ботфортах на підборах. Цікаво, що молода зірка позувала на червоному дивані. При цьому вона приймала досить дивні пози.

Варто відзначити, що Jerry Heil знялася в новій фотосесії з новою зачіскою. Нещодавно вона вирішила поголитися налисо.

"Космос, прийом", "Мені подобається", "Просто бомба", - написали фанати.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич