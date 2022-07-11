Співачка вже думала, що не зможе виступити.

Популярна співачка Jerry Heil, яка зараз їздить Європою з благодійними концертами на підтримку України, розповіла, що одного разу втратила голос і не могла заспівати свої хіти.

Постійна напруга та втома дається взнаки і впливає на стан здоров’я. Співачка поділилась, що на одному з концертів перед самим виступом у неї пропав голос. Вона думала, що вже не вийде на сцену. Проте говорить, що її "зцілив" виступ гурту Go_A, який співав перед нею.

"Я стояла під сценою, плакала і розуміла, що я не зможу заспівати. І в певний момент я дивлюсь, як виступає гурт Go_A. Поки вони співають у людей якась неосмислена, древня програма спрацьовує і, без жодного заклику зі сцени, люди починають братися за руки та вести хоровод. Просто на вулиці Брюсселю, величезна кількість українців. І мене розриває просто, я стою ридаю і у мене з’являється голос, уявляєте? І я кажу: "Я іду на сцену". Катя сходить зі сцени, я підходжу до неї з неймовірною вдячністю, що це все дійство мене зцілило. Для мене цей виступ дійсно став особливим", - розповіла Jerry Heil в інтерв'ю "МУЗВАР".

Нагадаємо, Jerry Heil і alyona alyona заінтригували колаборацією з європейським артистом.

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