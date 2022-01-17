Jerry Heil: Я плакала через хейтерів, у мене навіть були панічні атаки

Співачка Jerry Heil (Яна Шемаєва) в інтерв'ю УНІАН розповіла про свій майбутній англомовний альбом, харасмент в українському шоубізнесі, про чоловіків на сайтах знайомств та про те, як пісня про діда допомогла їй знайти родичів.

Яно, популярність вам принесли кавери на пісні відомих артистів. Що вас підштовхнуло до того, щоб записувати відео та викладати їх в інтернет?

Спочатку я записувала просто розмовні відео, а потім зрозуміла, що гарно співаю. Я вирішила зробити кавер на пісню Океана Ельзи "Я так хочу до тебе", який, до речі, я записала на звичайну камеру. І він "вибухнув". Тоді соліст гурту Святослав Вакарчук репостнув моє відео, і я зрозуміла, що потрібно робити кавери на пісні українських виконавців.

Яка музика сформувала ваш смак?

Я завжди слухала вибухову суміш. Мій батько - знавець якісної закордонної музики. Він прищеплював мені любов до Queen, The Scorpions. Батько дуже хотів, щоб я розвивалась в музиці, хоча мама наполягала на шкільних уроках. До речі, мама слухала українські народні пісні, лірику того часу. А також вона любить російську попсу. І оце все разом з зарубіжною музикою скомпілювалося в мені - в те, що в мені є певний етнокод. Також це вплинуло на те, що я створюю музику в закордонному обрамленні.

Кого ви слухаєте зараз?

Я все ще меломан. Можу послухати "Я в моменте", наступний трек буде Lil Nas X, потім "Черемшина". Слухаю різне.

А хто з українських зірок для вас є зразком?

Я навіть у світовій музиці не назву еталону. Те, що раніше було еталонним, вже таким не є. А все тому, що музика спрощується. Ми зараз швидко та впевнено лягаємо на дно. Єдиний, кого я таки можу назвати еталоном у світовій музиці - це Чарлі Пут. Він - музикант з великої літери, у нас схожа музика. Його можна назвати музичним інтелектуалом.

Чи бажаєте ви взяти участь у Євробаченні?

Ні, я вже отримала свій досвід. Я ж перемогла в міжнародному конкурсі Djooky. Без задньої думки я подала свою пісню і виграла. Переможцю вони, до речі, давали 20 тисяч доларів або поїздку в Лос-Анджелес. Головний приз - це запис пісні на студії Capitol Records. Я надсилала засновнику конкурсу всі свої пісні, але він обрав одну українську. Ми переклали її на англійську мову та надіслали в лейбл.

Тобто ви вийшли вже на певний світовий рівень. А чи плануєте виступати в Росії?

У мене є менеджери, які займаються вхідними та вихідними запитами на концерти. Ми ніколи не робимо вихідних запитів, тим паче російським організаторам концертів. А що відбувається з вхідними запитами - я не тямлю. Я - музикант і займаюся створенням музики. Організаторськими питаннями займається інша людина. Іноді я дізнаюся про концерт за день до нього.

Ви задаєте тренди серед молоді. Чи вважаєте, що впливаєте на виховання підлітків? Що це для вас означає?

Так, звісно. Прихильники наслідують мій стиль одягу, можуть розмовляти фразами з моїх пісень. Тому я вважаю, що потрібно ще й підіймати важкі, але соціально важливі питання.

Нещодавно була не досить приємна ситуація у Львові, де ми знімали ліричне відео на пісню "Дід". Ми прийшли в один заклад, в якому у мене була фан-зустріч. Коли всі люди вже почали розходитися, я зрозуміла, що поруч стоїть якась людина і дивиться на мене. Я одразу зрозуміла, хто ця людина. Це хлопець, який півтора року писав мені в Instagram неприємні речі сексуального характеру. Я не думала, що це колись вийде з Інтернету. Періодично я видаляла ці смс. Але коли побачила його, то пошкодувала, що не робила скріни. Так би у мене були якісь підтвердження. Це огидно.

Тож він стояв і мовчки дивився на мене. Я вже не витримала і перша заговорила з ним. У мене навіть почав запинатися язик через страх. Він сказав, що його звуть Іван, і що я знаю його. Моя подруга швидко затягла мене в туалет, щоб я сховалася. Всі сполохалися, офіціантка зробила його фотографії, потім викликали поліцію…

І чим все закінчилося?

Щоб написати заяву, мені потрібно було разом з цим переслідувачем поїхати до відділку поліції. У мене такий страх був! Я сказала, що нікуди не поїду. Я маю право написати заяву прямо в закладі й нікуди не їхати. І ще мене здивувало те, що правоохоронець сказав мені: "Пишіть уважно заяву, тому що це вам не в Instagram писати". Потім вони оглянули телефон цього хлопця і сказали: "Ми подивилися, що він вам написав. Слухай, він просто в тебе закоханий. Ще він попросив передати, що якщо ти скажеш йому, що він тобі не потрібен, то він відстане". Це сюрреалізм якийсь. Я була в стресовому стані, тому вже думала, щоб вийти і сказати йому це в обличчя.

Наскільки мені відомо, цей чоловік приїхав до вас з Іркутська.

Так, декілька разів він намагався перетнути кордон, але його не пускали. Він мені трохи згодом написав, що один прикордонник таки розчулився і пропустив його. Питання: що це за прикордонник? У людини на руках був документ, через який він не міг потрапити в Україну.

Це єдиний такий випадок був у вашому житті?

Колись була схожа ситуація. Мені було років тринадцять. Тоді сусід почав писати мені в інтернеті непристойні речі. Він настільки страшні речі мені писав, що я боялась ходили до школи. І розказати про це я нікому не могла. Відтоді пройшло понад десять років, а ситуація в мережі не змінюється. Мережа розвинулася до величезних масштабів, а закон - ні. Дівчата в мережі почуваються незахищеними. І це тільки в інтернеті, а може бути й так, як з моїм переслідувачем, коли це вже виходить за межі.

Після цієї історії вас почали хейтити. Деякі фоловери вважають, що саме ви винні, що так трапилося.

Мене дивує те, що найбільше таких коментарів пишуть жінки. Вони звинувачують мене у тому, що я розказала про свою цнотливість або про особисте життя. Я ділюся таким тільки тоді, коли впевнена, що це може розширити рамки свідомості людей і допоможе їм зрозуміти, що проблема не в них.

Я дійсно зараз багато говорю на соціально важливі теми. Для того, щоб це підхопили ЗМІ, щоб розширити рамки в головах людей, щоб закон врегулював ці питання.

До речі, а ви завжди читаєте негативні коментарі?

Раніше багато читала, тому що вважала, що кожна людина має право висловитися. Я намагалася в цьому хейті знайти раціональне зерно. А потім я зрозуміла, якщо людина "виливає лайно" на тебе, то це значить, що це "лайно" в ній самій. Людям потрібно його "викинути", так би мовити, освіжитися. Зараз я не читаю такі коментарі. Скорше, довіряю своїм внутрішнім відчуттям, своїй команді і друзям.

Хоча, повинна зізнатися, що раніше я плакала через хейтерів, у мене навіть були панічні атаки. До речі, вперше хейт я відчула ще задовго до виходу кліпу "Охрана, отмєна". Тоді я записала якесь розмовне відео, і на мене звалилася критика. Це викликало у мене депресію, два дні я лежала в ліжку і ні про що не могла думати.

Ви сказали, що ділитеся з прихильниками особистим життям. Я знаю, що ви були зареєстровані у Тіндері. Як чоловіки в цій соцмережі вас сприймають - як артистку чи просто хорошу доброзичливу дівчину?

Складно сказати, бо я ні з ким надовго не затримувалася. Були поодинокі побачення… Мені запам'ятався один хороший чоловік, який потім подарував мені губну гармошку. Але я не зустріла в Тіндері людину, з якою мені хотілося б побудувати серйозні стосунки.

Потім я видалила цей додаток. Пізніше знову зареєструвалася і подумала, що я була занадто прискіпливою до людей. Я розслабилася і почала "лайкати" чоловіків. Я так захопилася цим процесом, що мені навіть Тіндер написав, що в мене закінчилися "лайки". Пізніше мені почали писати хлопці, що я - фейк. Мабуть, на мене почали скаржитися, тому на наступний день мій акаунт заблокували.

Вірите, що кохання можна знайти в мережі?

Мені здається, що більшість людей на сайтах знайомств шукають партнерів для статевих стосунків. А це не для мене.

Якось ви сказали, що основна проблема українських жінок – це догодити чоловікам, а чоловіків – вважати, що їм усі винні. Ваша думка з цього приводу залишилася незмінною?

Я думаю, що сучасні чоловіки і жінки відрізняються від своїх батьків. Зараз ми дуже багато говоримо про рівність. У мене буда думка зняти відео, де я б відкривала хлопцю двері чи допомагала б одягати йому верхній одяг. Це було б прикольно, щоб показати, що так теж може бути.

Але водночас я трохи брехлива феміністка. Бувають моменти, коли мені приємно, коли хлопець за мене розраховується або відкриває мені двері...

Зараз ваше серце вільне?

В моїй голові є певна картинка чоловіка, яким він має бути. Можливо, в цьому проблема, що я не в стосунках. Бо я не до кінця розумію, з ким би я хотіла бути разом. Зараз я кожен день приділяю час тому, щоб скласти всі пазли у своїй голові.

До речі, в шоубізнесі зараз є ще одна гаряча тема - харасмент. Чи дійсно відомі чоловіки схиляють жінок до статевих актів задля подальшого просунення?

Я знаю декількох таких чоловіків. Наприклад, в нашому шоубізнесі є одна людина, з якою я особисто стикалася. Він дуже любить похвалити ноги чи поцілувати тебе. І ти не знаєш, як поводитися в такій ситуації. Можливо, у деяких таких чоловіків просто імідж такий.

Як блогеру стати популярною співачкою без допомоги продюсерів?

В першу чергу, це працездатність та велике бажання бути популярною. Воно має бути настільки сильним, що ви повинні засипати і прокидатися з цією думкою. Але всі ці афірмації не працюють, якщо ви нічого не робите.

Людям, які бажають бути популярними, я би порадила сконцентруватися на TikTok. Потрібно все нове сприймати не в штики, а подумати, як це можна обернути на свою користь.

Тобто соцмережі - це майданчики, які можуть зробити популярними вас, того ж російського репера Моргенштерна і практично будь-кого?

У мене все почалося з YouTube. А що стосується Моргенштерна, то, я гадаю, що він потрапив у потрібний час в потрібне місце. Річ не тільки в мережі, а й в епатажності. Але у кожного вона своя.

Чим ви будете вражати своїх прихильників найближчим часом?

Зараз мені вдалося зачепити душі людей піснею про діда. Мені пишуть в мережі, надсилають відео, на яких люди плачуть. Ба більше, за допомогою цього кліпу я знайшла деяких своїх родичів. Вони живуть в різних країнах, але ми вже встигли поспілкуватися по відеозв'язку. Можливо, зовсім скоро ми зустрінемося наживо.

Наостанок скажіть, про що мрієте? Які цілі поставили собі на новий рік?

Плани у мене грандіозні. Нещодавно я була в США, записала там пісню. Також в мене майже готовий англомовний альбом. Я віддам його в США на зведення, але в цьому році він побачить світ. Також на початку року я хочу відпочити, бо зовсім скоро в мене почнеться навчання закордоном.

Діана Могилєвич