Виконавиці дісталося третє місце.

Цього року серед фіналістів Нацвідбору знову була Jerry Heil. Вона виступала з піснею "When god shut the door". Згідно з результатами голосування журі та глядачів, артистка посіла третє місце. Своїми враженнями вона поділилася в Telegram-каналі.

Так, зірка виклала два коротких відео, записаних по дорозі додому. На них Jerry Heil в сльозах дякує команді і всім, хто голосував за них. Співачка рада за переможців Нацвідбору, і впевнена, що вони зможуть гідно представити країну на Євробаченні.

Ось що написала Jerry Heil:

"Розумієте, чому я плачу? Я дуже вболіваю за нашу українську мелодику. Я так щиро її люблю, що у мене серце розширюється щоразу, коли я чую нову попівку. Днями, а буває і ночами, я досліджую автентичний спів і шукаю нові матеріали. Я хочу, щоб це стало світовим надбанням. І сьогодні я усвідомила, що зробити це завдяки Євробаченню не вдасться. Дуже прикро, щиро. Але буду шукати інший шлях. А він десь точно є. Але у TVORCHI дійсно потужний номер був".

Артистка каже, що, ймовірно, більше не намагатиметься потрапити на Євробачення.

"Не думаю, що вже коли-небудь піду. Досвід показує, що треба, керуючись своїми ж образами, заходити в інші двері", - резюмувала Jerry Heil.

Jerry Heil - "When god shut the door": виступ на Нацвідборі

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Цього року у фіналі Нацвідбору перше місце посіла група TVORCHI. Артисти виступили з піснею "Heart of Steel".

"Наша пісня про незламних людей, які стикаються з болючими ситуаціями в житті, але вони посміхаються і йдуть вперед... Наша пісня про незламність духу, яку ми хочемо демонструвати всьому світу", - розповіли виконавці.

Журі віддали їм 9 балів, а ось від глядачів вони отримали 10 з 10 балів.

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