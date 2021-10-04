Співачка ще більше заінтригувала своїх шанувальників.

Українська співачка Руслана, яка нещодавно спровокувала чутки про свою вагітність, вирішила прокоментувати заяву, яку зробила на шоу "Маскарад".

Так, в ефірі програми "Сніданок. Вихідний" вона сказала, що дуже мріє про дитину і про повноцінну сім'ю. При цьому напевно не сказала, вагітна вона чи ні.

"Це не інтрига, це крик душі. Коли я це говорила, я говорила це свідомо. Звичайно, це інтимні речі, які ми з Сашею хочемо тримати не для кадру. Багато людей завжди знали, як я жертвую собою, особистим життям. Вони знали, що віддаючи таку енергетику, дівчині буде важко акумулювати сили, щоб завагітніти. І теорія "лягай, їж, спи, задирай ноги, нічого не роби" була не для мене", - сказала Руслана.

Читайте такожЛеся Нікітюк похизувалася фігурою у спортзалі (фото)Також вона додала, що найголовніше в житті - це сім'я. За її словами, найпрекрасніше, що може зробити жінка - це дати нове життя, тобто народити дитину.

"Тому зараз я хочу звернутися до всіх дівчат: немає нічого в цьому житті сильніше, ніж дати життя. Найбільше в цьому житті чіпає - це сім'я. Не можна бути самотньою, не можна нікому не належати, тільки зіркам. Треба обов'язково мати сім'ю і дати життя", - додала виконавиця.

Хто така Руслана

Руслана - українська співачка, автор-виконавець і продюсер. Переможниця конкурсу пісні Євробачення в 2004 році, за що в тому ж році отримала звання Народної артистки України. Спільно з чоловіком Олександром Ксенофонтовим володіє рекламно-продюсерським агентством "Luxen Studio". Почесний громадянин Львова.

У 1998 році вийшов дебютний альбом "Дзвінкий вітер", який отримав хороші оцінки критиків. Пісня "Світанок" отримала приз "Золота Жар-птиця 98" у номінації "Найкраща пісня року".

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Автор: Діана Могилєвич