Відомо, що Україна виступить у першому півфіналі 10 травня під номером 6.

Лідер гурту Kalush Orchestra Олег Псюк в ефірі "Сніданок з 1+1" розповів про підготовку до Євробачення-2022, яке цього року відбудеться в Турині. В рамках промотуру до конкурсу хлопці вже відвідали Ізраїль і Нідерланди. У своєму номері для концертів вони відмовилися від спецефектів, а на екрані замість графіки розмістили великий QR-код, на якому зібрали інформацію про допомогу Україні.

За словами Псюка, в Європі всюди відчувається неймовірна підтримка. Попереду на музикантів чекає виступ у Мадриді.

"У кожній країні ми допомагаємо Україні, розповідаємо про ситуацію і збираємо гроші. Підтримка європейців однозначно відчувається і від учасників, і від єврофанів. ЗМІ запитують про нашу ситуацію, все передають, постять", - поділився музикант.

Що стосується підготовки до Євробачення і можливої зміни образів, Псюк зазначив, що в півфіналі на українців і всіх єврофанів чекає сюрприз, а зараз вони в промотурі виступають в старих костюмах.

"Нових костюмів ще немає, тому що вони в процесі виготовлення. Ми використовуємо зараз старі, багато робили з ними виступів раніше. Також ми не хотіли б ще показувати костюми, які будуть на самому Євробаченні. Тому стежте за конкурсом – там ми будемо в нових образах", – прокоментував лідер Kalush Orchestra.

За ставками букмекерів, Україні прогнозують перемогу з рекордними показниками - 33%. До повномасштабного вторгнення країна була на 5 місці у букмекерів. Це говорить, що заявка подобається європейській спільноті, яка стежить за конкурсом. Музиканти мріють, щоб у кожному українському місті був мир і зараз не думають, де хотіли б бачити Євробачення-2023 в Україні.

Ведучі зі свого боку, у разі перемоги, запропонували провести конкурс у рідному місті Олега Псюка - Калуші. Лідер гурту прокоментував: "Це була б точно наймасштабніша подія, яка відбувалася в Калуші".

Перші репетиції учасників Євробачення в Турині почнуться 30 квітня, Україна виступить у першому півфіналі 10 травня під номером 6.

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