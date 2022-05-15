Гурт переміг цьогоріч на пісенному конкурсі.

14 травня відбувся фінал наймасштабнішого пісенного конкурсу Євробачення 2022. Цього року Україну представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania.

Одразу після грандіозної перемоги УНІАН поспілкувався з солістом гурту Олегом Псюком та дізнався, як гурт зустрічали в Турині, як європейці підтримують Україну у такий непростий час та чому ця перемога сьогодні для нас надважлива.

Чи важко вам було підготуватися до конкурсу в умовах війни?

Участь у Євробаченні - це можливість представити нашу культуру на міжнародному рівні та показати силу українського духу. Так, у нас було не багато часу для репетицій через війну, ми зібрались лише у квітні, і вирішили, що повинні бути голосом нашої країни сьогодні.

Як вас зустріли в Турині? Які емоції ви відчували, коли приїхали на Євробачення 2022?

Нас підтримує вся Європа, і ми це дуже відчуваємо. Кожним своїм виступом ми хочемо подякувати всій Європі, яка допомагає нашому українському народу.

Дійсно, сьогодні вся Європа об'єдналася навколо України. Багато хто з учасників Євробачення співав ваш хіт Stefania та підтримував нашу державу у розв'язаній РФ війні. Які емоції це у вас викликає?

Ми познайомились з багатьма учасниками. Були дуже вражені зустріччю з Lauri Ylonen, лідером гурту The Rusmus. Мабуть, усі чули їх пісні, а зараз ми з ним на одній сцені. Також нам дуже приємно, що вони підтримують Україну. Також ми заспівали дуетом пісню Stefania разом із учасником з Польщі Ochman.

Ви сказали, що вам важко було підготуватися до Євробачення цього року. Але ви таки зібралися та здобули для України таку жадану перемогу.

Зараз як ніколи, кожна перемога важлива для України. Це ще більше підійме бойовий дух українців, який зараз так потрібен. Ми перемогли не для себе, а для всіх українців.

Які у вас плани після Євробачення?

Після Євробачення ми будемо виконувати свій обов'язок. Ми повернемось в Україну та будемо боротись та захищати нашу рідну землю. У перші дні війни я заснував волонтерську організацію "Ти де", щоб допомогти переселенцям знайти притулок, переїхати та знайти ліки. Зараз організація налічує 35 активних членів по Україні в кількох містах. Один із танцюристів гурту, відомий як MC KylymMen, приєднався до військ територіальної оборони, відмовившись від свого місця на Євробаченні, щоб залишитися і боротися.

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