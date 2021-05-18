Камалія сьогодні, 18 травня, святкує свій день народження.

Українська співачка Камалія 18 травня відзначає своє 44-річчя. Крім того, що вона талановита артистка, вона ще й прекрасна дружина і мама двох дітей.

На честь її свята розповідаємо, чим може похвалитися "найкрасивіша жінка світу 2008".

Камалія: музична кар'єра

З самого дитинства Камалія почала танцювати і співати в дитячому вокально-хореографічному ансамблі "Дзвіночок" і дитячому хорі. Трохи пізніше батьки відправили її вчитися грати на скрипці і оперному співу.

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У школі вона брала участь у багатьох концертах і постановках. Згодом її зусилля помітили і висхідній зірці запропонували співати в українському вокальному ансамблі "Галицька перлина".

У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможцем фестивалю "Пісня року". А вже в 2004 році її удостоїли звання Заслуженої артистки України.

Камалія: особисте життя

Крім успіхів у творчості, Камалія може похвалитися вдалим заміжжям. У 2003 році вона вийшла заміж за британо-пакистанського бізнесмена Мохаммада Захура. На своїй сторінці в Instagram співачка неодноразово розповідала, що чоловік її буквально обожнює і робить дорогі подарунки. Так, У Камалії є власна зірка на небі і шматочок землі на Місяці. І це далеко не все. Також у пари є дві дочки - Арабелла і Мірабелла.

Камалія: конкурси краси

У 2003 році Камалія перемогла на конкурсі краси "Міс Південь України" і "Міс Open - Одеса". Через п'ять років вона стала переможницею конкурсу краси "Місіс світу 2008", який відбувся в Калінінграді.

Kamaliya - Кава

KAMALIYA feat. Rico Macho - Наше Літо

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Автор: Діана Могилєвич