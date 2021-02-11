Камалія відповіла Полякової / instagram.com/kamaliyaofficial
Українська співачка Камалія відреагувала на образу іншої артистки Олі Полякової про "здорову і цицькату".
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Про це повідомляє tsn.ua.
"Для мене найважливіше те, якою бачить мене моя кохана людина і який приклад я подаю власним дітям. Все інше мене не хвилює", - сказала Камалія.
Також вона додала, що не розуміє, як доросла жінка, у якої є двоє дітей, може займатися образою інших зірок.
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