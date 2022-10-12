Настя Каменських заявила, що у росіян з дитинства розвивається бажання смерті іншим.

Українська співачка Настя Каменських записала звернення до росіян, які радіють масованій атаці по Україні. Зірка звернулася до "нікчемних коментаторів" і заявила, що у них вже з дитинства розвивається бажання смерті дітям в сусідній країні.

"Звернуся до вас, нікчемних коментаторів, зрозумілою тільки вам мовою. І особливо до вас, активні коментаторки – жінки з описом в профілі "мама двох янголят", "любляча дружина і мама", які з самого початку війни пишуть на підтримку вбивств. І до вас, неповнолітні дівчатка з квіточками на аватарках. Ви ще не закінчили школу, але вже у вас розвивається бажання смерті дітям в сусідній країні. "Братньому", як ви тут всі кричали, народу", – написала Настя.

Вона додала, що українці раділи підриву Кримського моста, бо там знаходилося багато військової техніки, яка бомбить Україну, вбиває мирне населення і руйнує все, що наша країна створювала роками.

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"Тому що це незаконно побудований міст – символ окупації Росією незалежних територій України, де до вашої появи жили в мирі", – уточнила Каменських.

Нагадаємо, раніше Настя Каменських вирішила відверто розповісти своїм шанувальникам про те, що зараз відчуває. Зірка зізналася, що їй доводиться багато їздити, бо вона виступає на різних благодійних концертах, але поїзд до Києва вона чекає найбільше.

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