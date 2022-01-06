Співачка отримала чимало критики через плавки, які були "злегка" підтягнуті вище звичайного.

Українська співачка Настя Каменських обурила фанів новим відео з відпочинку. На ньому дружина Потапа станцювала в купальнику. Як зазначили коментатори, плавки вона натягнула занадто високо.

Ролик з танцями Каменських опублікувала у своєму TikTok. У коментарях з'явилося чимало критики.

На відео співачка танцює на тлі пляжу. Для танцю з модними в TikTok вибрала роздільний купальник: білий ліф в паєтках і темно-зелені плавки. Саме останній елемент вбрання Каменських і не сподобався фанатам.

Вся річ у тому, що співачка "злегка" натягнула вгору і без того завищену модель плавок. У коментарях користувачі пишуть, що Каменських вже "старувата" для таких танців і для таких купальників.

"Та не треба вже. Час минув", "народжуйте вже, а не тик токи", "стара вже", "до плечей не вийшло дотягнути", "як відверто", - фани розлютилися через "натягнуті до вух" плавки.

Нагадаємо, раніше Каменських у спокусливій сукні похвалилася довгими ніжками. Тоді вбрання співачки оцінили - зірку засипали компліментами.

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