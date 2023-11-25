Зірка не згадала про коханого, коли розповідала про творців свого нового хіта.

Українська співачка NK (Настя Каменських) підігріла чутки про те, що у її шлюбі не все добре. Зірка публічно проігнорувала свого чоловіка та продюсера Потапа.

Зокрема, артистка випустила новий іспанськомовний трек "Tu y Yo" ("Ти і я"). Вона зазначила, що співавтором композиції став Маріо Касерес, а продюсером - Алі Альварес. Втім, Каменських не згадала про те, що до створення треку причетний і її чоловік Потап.

У своєму Instagram продюсер сам розповів про роботу над треком "Tu y Yo". За його словами, пісню написали на студії у Маямі ще до коронавірусної пандемії.

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"Коли я увійшов до студії Алі Альвареса в Маямі, у мене виникла проста ідея пісні "Tu y Yo", або "Ти і я". І вгадайте, що? Алі сподобалася ця концепція і неймовірно талановитий Маріо Касерес попрацював над нею", - розповів Потап.

Невідомо, чому NK не згадала про Потапа як автора цього треку. Втім, зірка вже вдруге ігнорує згадку про чоловіка: вперше це сталося під час прем'єри хіта "Зірка в небі", який вийшов українською та іспанською.

Tu y Yo - новий трек Каменських

Нагадаємо, вчора співачка Настя Каменських презентувала новий кліп на пісню іспанською мовою - "Tu y Yo". У кадрі вона з'явилася в кардинально іншому образі. Такою ви її ще не бачили!

Так, Каменських постала в новому кліпі в двох образах. Один з них звичний для її шанувальників. А ось другий образ викликав ажіотаж, тому що співачка постала з рудим волоссям. За її словами, ці два образи - темне і світле, які борються всередині молодої заміжньої жінки, що стала об'єктом пристрасті іншого хлопця.

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