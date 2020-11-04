Репер балотується в президенти США.

Відомий репер Каньє Уест вже давно заявив про те, що балотуватиметься в президенти на виборах в США.

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Про це він розповів у своєму Twitter.

Уест вписав своє ім'я в бюлетень і віддав свій голос за себе. Раніше Уест говорив про те, що хоче бути "лідером вільного світу". А стати президентом США хотів ще п'ять років тому.

А ось у серпні 2020 року він серйозно заявив про те, що балотуватиметься. І це попри те, що Уест завжди підтримував Дональда Трампа.

Відомо, що Уесту вдалося зібрати достатньо підписів для висунення лише в 11 штатах з 50. Але в них він набирає всього 2% голосів. Він набрав 57 тисяч голосів на президентських виборах і визнав поразку, але натякнув на участь у виборах-2024.

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Автор: Діана Могилєвич