Репер раніше подарував Кім ці прикраси, а потім вирішив їх продати.

Друг сім'ї Каньє Веста і Кім Кардашьян розповів, що за кілька днів до того, як Кім подала на розлучення, Каньє намагався продати її прикраси.

Про це повідомляє popcornnews.

Читайте такожДуа Ліпа захопила фанів вигинами свого тіла

Відзначається, що Каньє ходив до ювелірів, але йому так і не вдалося продати прикраси. За час їх відносин з Кім, Каньє подарував їй діамантове кольє Lorraine Schwartz за мільйон доларів, два не менш дорогих браслета і намисто Cartier, а обручка для Кім коштувала 3 мільйони доларів.

Також інформатор розповів, що Каньє хотів залишитися з Кім, але та була невблаганна. При цьому зірка реатілі "Сімейство Кардашьян" не буде перешкоджати спілкуванню Уеста з дітьми.

Інші новини УНІАН:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН