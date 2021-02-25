Друг сім'ї Каньє Веста і Кім Кардашьян розповів, що за кілька днів до того, як Кім подала на розлучення, Каньє намагався продати її прикраси.
Про це повідомляє popcornnews.
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Відзначається, що Каньє ходив до ювелірів, але йому так і не вдалося продати прикраси. За час їх відносин з Кім, Каньє подарував їй діамантове кольє Lorraine Schwartz за мільйон доларів, два не менш дорогих браслета і намисто Cartier, а обручка для Кім коштувала 3 мільйони доларів.
Також інформатор розповів, що Каньє хотів залишитися з Кім, але та була невблаганна. При цьому зірка реатілі "Сімейство Кардашьян" не буде перешкоджати спілкуванню Уеста з дітьми.
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