Оля Полякова володіє особняком.

Українські селебріті можуть дозволити собі жити в особняках, бо їх гонорари складають кілька мільйонів доларів на рік.

Про це повідомляє Обозреватель.

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Оля Полякова володіє двома квартирами навпроти НБУ, вартість яких досягає 700-800 тис.доларів. Також у неї є заміський будинок, який на неї не оформлений. При цьому сама співачка неодноразово говорила, що сама зробила там ремонт. Що стосується її заробітку, то продюсер Полякової говорив про те, що в рік вона може заробляти 1,3 млн доларів.

Ольга Фреймут володіє квартирою на Подолі. Такі житлоплощі на Спаській коштують від 250-300 до 500-600 тис.доларів. До слова, Фреймут свого часу була найбільш високооплачуваною ведучою на "Новому каналі".

Цікаво, що заробітки Тіни Кароль можуть досягати мільйона доларів на рік, бо за один виступ вона просить від 15 до 30 тисяч доларів. На Кароль записала квартира в київській хрущовці. Але сама співачка живе в приватному триповерховому будинку в Зазим'ї.

Андрій Данилко живе в центрі Києва в розкішних апартаментах. У нього одразу чотири квартири на Хрещатику, 25. Загальна вартість цієї нерухомості може становити 1,5 млн доларів. Цікаво, що в кращі роки гонорари Вєрки Сердючки доходили до 260 тис. доларів за концерт.

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Автор: УНІАН