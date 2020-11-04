Каролін Мерфі показала своє голе фото.

Відома супермодель Каролін Мерфі опублікувала в Instagram пост, в якому мова йде про президента США Дональда Трампа.

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Мерфі виставила своє оголене фото. Вона позувала спиною до камери. Цікаво, що на спині вона написала фарбою слово "VOTE".

Варто відзначити, що супермодель виступає за захист навколишнього середовища і екологічний розвиток людини. За її словами, Дональд Трамп тотально знищує екологічне законодавство в США.

"Гола правда в тому, що, попри безглузду риторику і заяви Трампа, він і його адміністрація за останні чотири роки завдали шкоди і спустошення екології. Вони скасували і призупинили дію правил, що регулюють очищення повітря, води, що захищають дику природу і правила утилізації токсичних хімічних речовин; відмовилися від основних кліматичних політик", - написала Мерфі.

За її словами, щоб домогтися кращого потрібно проголосувати за відставку Трампа.

Хто така Каролін Мерфі:

Каролін народилася 11 серпня 1973 року в Панама Сіті

Працювала на подіумі для Christian Dior, Versace, Chanel, Lanvin, Armani, Roberto Cavalli, Prada, Fendi, Marc Jacobs, Donna Karan, Ralph Lauren, Oscar de la Renta, Michael Kors, Calvin Klein та інші

У 2002 році з'явилася на сторінках журналу Playboy

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Автор: Діана Могилєвич