Артистка познайомилася з бойфрендом на Шрі-Ланці.

Зірка серіалу "Кухня" і "Скажене весілля-2" Катерина Кузнєцова виходить заміж. Обранцем української актриси став російський бізнесмен і серфінгіст Максим Аплін.

Пара познайомилася на Шрі-Ланці і разом вже 4 роки.

Радісною новиною артистка поділилася в Instagram, де похизувалася каблучкою для заручин. Знімок вона доповнила смайликом у вигляді сердечка.

Про свого обранця актриса раніше розповідала на знімальному майданчику: "Він – моя абсолютна протилежність. Він не вірить в Бога, але вірить у Всесвіт. Він не їсть рибу і м'ясо, не прив'язується ні до квартир, ні до машин – він людина світу, такий собі хіпі, – каже актриса. - Він любить і поважає все живе, що взагалі існує на Землі. Це людина, у якої в його 33 роки немає ні грама цинізму, меркантильності. З кіно він не пов'язаний, але вперше побувавши на майданчику, сказав, що це титанічна праця".

До зустрічі з Апліним Кузнєцова півроку була в шлюбі з російським актором Євгеном Проніним. Пара розлучилася в 2015 році.

Катерині Кузнєцовій 33 роки. Вона дочка екс-гравця київського "Динамо" Олега Кузнєцова та української легкоатлетки Алли Борисенко. Вже понад п'ять років живе і працює в Москві. Вона відома за ролями в серіалах "Кухня", "Родком", "Знахар", "Хто ти?", "Скажене весілля-2".

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Автор: Вікторія Гордієнко