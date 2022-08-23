23 серпня в Україні відзначається День прапора. Відома телеведуча Катерина Осадча опублікувала на честь цього фото зі старшим сином. На знімку Катя позує в синій футболці, А Ілля Поліщук - в жовтій.
"Цей День прапора особливий. Навіть важко підібрати слова, як за допомогою кольору нашого прапора нас підтримує світ, від зірок до світових лідерів. Головні будівлі і пам'ятники світу стають жовто-синіми, а зірки наввипередки вбираються в улюблені кольори в нашу підтримку. Сьогодні не тільки наше свято. День нашого прапора тепер з нами відзначає весь світ, адже в кожному куточку світу від Нової Зеландії до Гренландії жовто-синій символ свободи, боротьби і сили духу народу.
Нас стали впізнавати за кольором прапора по всьому світу і висловлювати підтримку. Ми сильна нація з міцним духом і freedom blue, і energizing yellow тому ще одне підтвердження!",- написала Осадча в Instagram.
У коментарях безліч користувачів залишили сині і жовті сердечка.
Відзначимо, крім Іллі у Каті ще двоє дітей - п'ятирічний син Іван і однорічний Данило. Обидва народилися в шлюбі з шоуменом Юрієм Горбуновим.
Нагадаємо, Катя Осадча вперше показала молодшого сина на честь його дня народження.
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