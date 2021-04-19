Вагітна дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова, показала кругленький животик на відео.
Читайте такожВіктор Павлік розповів, хто в нього народитьсяРолик дівчина опублікувала у себе в Instagram.
На відео Катерина постала в піжамі та бандажі. Майбутня мама покрутилася перед дзеркалом і продемонструвала, як змінилася її фігура.
«Практично тиждень ходжу в поясі-бандажі», -зізналася вона.
Репяхова вважає, що цей пояс їй допоможе швидше відновитися після пологів: «Обіцяють, що талія повернеться набагато швидше».
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