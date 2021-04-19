Дівчина зізналася, що вже майже тиждень носить пояс-бандаж, щоб швидше відновити фігуру після пологів.

Вагітна дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова, показала кругленький животик на відео.

Читайте такожВіктор Павлік розповів, хто в нього народитьсяРолик дівчина опублікувала у себе в Instagram.

На відео Катерина постала в піжамі та бандажі. Майбутня мама покрутилася перед дзеркалом і продемонструвала, як змінилася її фігура.

«Практично тиждень ходжу в поясі-бандажі», -зізналася вона.

Репяхова вважає, що цей пояс їй допоможе швидше відновитися після пологів: «Обіцяють, що талія повернеться набагато швидше».

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Катерина Шварц