Осадча вже вийшла на роботу після пологів / instagram.com/kosadcha
Українська телеведуча Катя Осадча 19 серпня народила третього сина. І вже через кілька днів вона вийшла на роботу.
Так, Осадча показала, як виглядала на першій зйомці програми "Світське життя" після народження малюка. Зірка брала інтерв'ю у знаменитостей в синій сукні вільного крою, яка приховувала її фігуру. Не обійшлося і без головного убору, який вже став "родзинкою" образу Каті.
"Катю, ви - герой", "Вже на зйомку? Вау, вже в строю", "Я в захваті. Як так швидко? Ви приклад для наслідування", "Як завжди, красуня і неповторна", - пишуть шанувальники в коментарях.
Осадча вже вийшла на роботу після пологів / instagram.com/kosadcha
Осадча вже вийшла на роботу після пологів / instagram.com/kosadcha
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