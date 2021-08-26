Телеведуча вже вийшла на роботу.

Українська телеведуча Катя Осадча 19 серпня народила третього сина. І вже через кілька днів вона вийшла на роботу.

Так, Осадча показала, як виглядала на першій зйомці програми "Світське життя" після народження малюка. Зірка брала інтерв'ю у знаменитостей в синій сукні вільного крою, яка приховувала її фігуру. Не обійшлося і без головного убору, який вже став "родзинкою" образу Каті.

"Катю, ви - герой", "Вже на зйомку? Вау, вже в строю", "Я в захваті. Як так швидко? Ви приклад для наслідування", "Як завжди, красуня і неповторна", - пишуть шанувальники в коментарях.

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Автор: Діана Могилєвич