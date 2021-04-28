Перед фіналом вокального шоу "Голос країни" телеведучий Юрій Горбунов запостив в Instagram фотографію зі своєю дружиною Катериною Осадчою.
Читайте такожТіна Кароль у роковини смерті чоловіка показала рідкісне фото з ним
На знімку "світська" телеведуча постала в чорній довгій сукні з вишивкою зі стразів. При цьому її сфотографували з такого ракурсу, що видно кругленький животик.
У зв'язку з цим фанати запідозрили Катю у вагітності. Під коментарями вони почали розпитувати пару про можливе поповнення в родині.
"Катя вагітна?", "Мені одній здається, що Катя в положенні?",- пишуть фанати.
Відзначимо, що у Осадчої вже є син від попереднього шлюбу і одна спільна дитина з Горбуновим.
Інші новини УНІАН:
- Оновлення увійшло в чат: топ-5 світових зірок з пластичними операціями
- "Дитина ковіду": зірка "Гри престолів" таємно народила дитину
- Шварценеггер розкритикував "занадто нудну" церемонію премії "Оскар"
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram