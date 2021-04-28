У телеведучої помітили кругленький животик.

Перед фіналом вокального шоу "Голос країни" телеведучий Юрій Горбунов запостив в Instagram фотографію зі своєю дружиною Катериною Осадчою.

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На знімку "світська" телеведуча постала в чорній довгій сукні з вишивкою зі стразів. При цьому її сфотографували з такого ракурсу, що видно кругленький животик.

У зв'язку з цим фанати запідозрили Катю у вагітності. Під коментарями вони почали розпитувати пару про можливе поповнення в родині.

"Катя вагітна?", "Мені одній здається, що Катя в положенні?",- пишуть фанати.

Відзначимо, що у Осадчої вже є син від попереднього шлюбу і одна спільна дитина з Горбуновим.

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Автор: Діана Могилєвич