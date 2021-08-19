Телеведуча народила третього сина.

Українська телеведуча Катя Осадча втретє стала мамою. Зірка народила сина.

У своєму Instagram-блозі Осадча поділилася першим знімком з сином, на якому зображена його маленька ручка.

"Привіт, наш новий Всесвіт! Я мама трьох синів. Юро Горбунов, спасибі тобі за те, що кожну хвилину був поруч, у нас виходять хороші хлопчики", - написала телеведуча.

Також про таку радісну подію у своєму блозі повідомив і Юрій Горбунов, опублікувавши кадр з ніжкою новонародженого сина.

"Сьогодні, 19 серпня о 5.05 ранку в нашій родині відбулася щаслива, довгоочікувана подія - у нас народився ще один синок! Пишаюся тобою, наша мамо! Люблю тебе! Ми дуже щасливі! Яке це неймовірне відчуття перерізати пуповину, і бачити як з'являється на світ твоя дитина! Спасибі тобі за це", - написав Горбунов.

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Автор: Діана Могилєвич