На світлині з відпочинку Катерина показала кругленький живіт.

Відомий український телеведучий Юрій Горбунов показав вагітну дружину Катерину Осадчу в купальнику.

Читайте такожКатю Осадчу запідозрили у вагітності (фото)Пара наразі на відпочинку. Відповідним знімком ведучий поділився на своїй сторінці в Instagram.

На фото Горбунов ніжно обіймає та цілує майбутню маму. Осадча в кадрі постала в суцільному синьому квітчастому купальнику. На світлині Катерина "засвітила" кругленький живіт.

"Загадуйте бажання - вони обов’язково здійснюються! Всім гарних великодніх свят!!!" – написав у пості Юрій.

Стосунки Осадчої та Горбунова: що відомо

Нагадаємо, Катя Осадча народила Юрію Горбунову сина 18 лютого 2017 року. За пару тижнів до цього вони офіційно стали чоловіком і дружиною, хоча до цього були разом і приховували стосунки майже три роки.

Іван - друга дитина Каті й перша - для Юрія. У ведучої також є старший син Ілля від першого шлюбу.

2 травня 2021 року телеведуча Катя Осадча підтвердила чутки про свою третю вагітність.

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Автор: Ольга Робейко