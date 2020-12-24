Катя Сільченко розлучилася зі своїм чоловіком Камо Багдасаряном.

Український дизайнер Катя Сільченко розлучилася зі своїм чоловіком, бізнесменом Камо Багдасаряном.

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Пара разом була 10 років, шість з яких в офіційному шлюбі. У них є дочка Саті, яку Сільченко народила в 2015 році.

За словами дизайнера, їй сумно, що їхній шлюб розпався. При цьому причину розірвання шлюбу вона не назвала.

Хто така Катя Сільченко:

Катя Сільченко - засновниця і дизайнер бренду the COAT by Katya Silchenko, посол косметичного бренду L'oreal Paris в Україні

Її клієнтами є багато українських зірок

Також Сільченко є першою українкою, яка дефілювала по подіуму шоу L'oreal Paris Le Défilé на Тижні високої моди в Парижі

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Автор: УНІАН