Телезірка Кайлі Дженнер і її чоловік Тревіс Скотт стали батьками вдруге 2 лютого.

Телезірка Кайлі Дженнер і її чоловік Тревіс Скотт назвали новонародженого сина Вулф Вебстер.

24-річна знаменитість опублікувала сторіс в Instagram з підписом "Вулф Вебстер" і емоджі у вигляді серця.

Нагадаємо, що Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт вже виховують 4-річну дочку Стормі, яка народилася 1 лютого 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, Кайлі народила дитину від репера Тревіса Скотта 2 лютого. Однак про народження дитини стало відомо через кілька днів. Дженнер опублікувала зворушливе фото, на якому дитяча рука, ймовірно старшої дочки пари Стормі, тримає маленьку руку новонародженої дитини. Раніше пара не повідомляла про стать новонародженого.

У коментарях Кайлі засипали привітаннями, а в сторіз зірка поділилася розкішними квітами, які надіслали їй рідні.

Кайлі Дженнер і Тревіс Скотт

Пара почала зустрічатися в 2017 році, потім "взяла перерву" в жовтні 2019 року, а навесні 2021 року закохані знову зійшлися.

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