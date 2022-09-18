Також зірка зізналася йому в коханні.

Солістка українського гурту KAZKA Олександра Заріцька вперше показала свого коханого. Її обранцем став музикант-початківець Павло Тараненко.

Так, зірка оприлюднила у своєму TikTok-блозі відео з коханим і зізналася йому у своїх почуттях.

"Якби я була... Версія від мого хлопця. Кохаю тебе сильно", - підписала ролик Олександра.

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Також в ролику можна побачити спільні фотографії закоханих з їхніх подорожей.

Нагадаємо, раніше Олександрі Заріцькій приписували роман з партнером по "Танцях з зірками" Юрієм Мєшковим. Хореограф і сам зізнавався, що співачка йому дуже подобається, а вона, в свою чергу, відповідала йому взаємністю.

Але, як з'ясувалося, не Юрій підкорив серце солістки KAZKA. Зараз вона перебуває у стосунках з іншим чоловіком і виглядає дуже щасливою.

Нагадаємо, раніше KAZKA випустила кліп про дуже болісне розставання.

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