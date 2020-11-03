Актриса померла у віці 85 років.

Відома актриса Керол Артур, яка зіграла в культових фільмах "Дракула" і "Робін Гуд", померла у віці 85 років.

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Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Повідомляється, що актриса останні п'ять років провела в будинку для похилих людей, який знаходиться в Лос-Анджелесі. Також відомо, що в 2009 році у Артур виявили хворобу Альцгеймера. 1 листопада 2020 року вона померла.

Хто така Керол Артур:

Актриса народилася 4 серпня 1935 року в Хакенсаку, штат Нью-Джерсі

За свою кінокар'єру зіграла в більш ніж 30 проектах

Найчастіше знімалася у фільмах продюсера Мела Брукса

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Автор: Діана Могилєвич