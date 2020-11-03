Актора засікли на шопінгу в Берліні.

Відомого актора Кіану Рівза засікли під час шопінгу в Берліні.

Читайте також56-річний Кіану Рівз змінився до невпізнання

Він прогулювався зі своєю коханою Олександрою Грант, передає news.com.au.

Відзначається, що Рівз з'явився на публіці з новою зачіскою. Він коротко підстригся заради ролі у фільмі "Матриця". Саме в Берліні проходять зйомки четвертої частини цього фільму. Тому Рівз і його кохана вже чотири місяці там знаходяться.

За даними видання, Рівз по дорозі до автомобіля щось розповідав Олександрі. Також говориться, що він виглядав дуже радісним і щасливим.

Кіану Рівз і Олександра Грант: історія кохання

У листопаді минулого року 55-річний актор представив публіці кохану - 46-річну художницю Олександру Грант

Познайомилася пара в 2011 році, коли Рівз випустив свою першу книгу "Ода щастя" і шукав художника, який зможе зробити ілюстрації

Олександра ще жодного разу не була заміжня

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич