Модель постала в несподіваному образі.

Відома модель Кім Кардашьян опублікувала в Instagram фотографію, на якій постала в новому образі.

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На знімку вона позує в боді з глибоким декольте і довгій спідниці з розрізом на нозі. Цікаво, що боді Кім підібрала незвичайний. Мало того, що воно зеленого кольору, так ще й зі штучним пресом. Такий образ викликав глузування з боку шанувальників.

Фанати написали в коментарях, що це невдалий образ. За їхніми словами, Кім схожа на головного героя мультфільму "Шрек".

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Автор: Діана Могилєвич